Ana Dema (andema) wrote,
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Ana Dema
andema

Отпуск в Минске

Я безумно люблю Беларусь, и, в частности, ее столицу - Минск. На мой взгляд, это удивительной красоты и невероятно приятный город. Если вы никогда не были в Минске, то, возможно, стоит задуматься о путешествии в этом направлении.



В ЖЖ стартует небольшой флешмоб #словоминску. Если вы живете в Минске или просто были там - напишите об этом у себя в журнале, заспамим столицей Беларуси всю ленту. Я вот откопала кучу своих старых фотографий этого города.

Минск определенно находится ближе к началу в списке моих любимых городов мира. Он очень нравится мне своей ухоженностью, чистыми улочками, красивой архитектурой.


Очень нравится то, как тут обращаются с советским наследием. У нас в России уже давно бы отваливалась штукатурка и стены были бы максимум обшарпанными. А в Беларуси все отреставрировано и имеет вид приличный, такой, что даже я, будучи не любительницей всего советского, восхищаюсь многими этими зданиями.




Последний раз в Минске я была летом 2015 года. Собственно, все фотографии этого поста сделаны мной как раз в это время.




В 2015 году мы ездили там на велосипедах. Понравилась велодорожка вдоль Свислочи. Хотя сами минчане видимо тогда еще плохо понимали, что такое велодорожка, и периодически ходили по ней пешком.


Тут ездить очень приятно.


Сама Свислочь:


А вот велодорожка вдоль проспекта Незалежности - это провал и позорище, надеюсь сейчас ее модернизировали и сделали все по-человечески. Но в целом, Минск довольно приятный город для велосипедистов.


На мой взгляд, Беларусь - очень хорошее направление для туризма, если ты живешь в центральной части России. Поездка туда обычно обходится довольно дешево. При этом там есть, на что посмотреть и чем заняться.

Потрясающая страна с потрясающей столицей.


Одна из главных достопримечательностей города - библиотека.


В Минске очень дружелюбная фауна.




Иногда даже слишком дружелюбная.




В Минске очень круто. В 2015 году я пробыла там довольно недолго, Когда-нибудь надеюсь удастся провести там более продолжительное время.


Дружить журналами

Tags: #Беларусь, #путешествия, #словоминску, Беларусь, путешествия, флешмоб

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