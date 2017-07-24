Отпуск в Минске

Велопоход: результаты Сегодня заканчивается серия постов про велопоход, так что этот будет итоговым. Он будет содержать ссылки на все предыдущие посты и является своего…

Маленькая загадка А знаете, зачем поляки, литовцы и беларусы вешают на столбы колеса? Ответ под катом. На таких колесах гнездятся аисты! В этих странах такая…

Брест Из всех городов моей любимой Беларуси меньше всего мне понравился Брест. Конечно, красивые места в этом городе есть, можно отлично погулять и на…

Брестская крепость Сегодня речь пойдет об одном из самых значительных исторических памятников Беларуси - о Брестской крепости. Прежде всего скажу, что отношусь к этому…

Наша самая бесполезная поездка на поезде Что-то давно тут не было велопоходного. Надо исправиться. Как я написала ранее, после Кракова мы стали перемещаться на поездах, так как в нашем…